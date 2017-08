BORSE ASIA-PACIFICO - Indici pesanti, tiene solo Seul

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,15 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 204,63 -5,1% 420,30 HONG KONG .HSI 11.286,53 -10,55% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI chiusa per festività 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.366,87 -4,65% 8.778,39 SEUL .KS11 946,45 +0,82% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.723,351 -6,32% 3.375,40 SYDNEY 3.809,2 -1,56% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 8.030,11 -7,71% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 27 ottobre (Reuters) - Le borse dell'area Asia-Pacifico si trovano bersagliate dalle vendite, e toccano i minimi degli ultimi quattro anni, ignorando diverse iniziative anche di politica monetaria per contrastare i venti di recessione.

La Corea del Sud ha tagliato i tassi di interesse di 75 punti base, il suo maggior taglio, in occasione di una riunione d'emergenza, mentre la banca centrale australiana ha detto di essere intervenuta venerdì per sostenere la propia traballante valuta.

Per contro, aumentano gli acquisti di beni rifugio, come oro e alcuni bond regionali.

Dopo un avvio volatile, intorno alle 8,15 l'indice MSCI .MIAPJ0000 delle borse asiatiche, escluso il Giappone, è in ribasso per la quarta seduta consecutiva, con una flessione intorno al 5%. Da circa metà settembre, l'indice è in calo di oltre il 40%.

In un panorama di piazze contrassegnate dalle vendite, si salva soltanto SEUL, aiutata dai bancari confortati dal taglio record dei tassi.

HONG KONG arriva a perdere il 10% circa con China Life ( 2628.HK

Perdite inferiori alle altre piazze della regione a SIDNEY grazie al denaro dei titoli minerari.