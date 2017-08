BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in rialzo su dati Usa, Shanghai +2%

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,50 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 363,35 +0,09 247,35 HONG KONG .HSI 20.450,89 +0,12 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.626,81 +0,33 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.719,21 -1,32 4.591,22 SEOUL .KS11 1.614,12 +0,8 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.665,03 +1,71 1.820,80 SYDNEY 4.454,5 +1,11 3.722,30 INDIA .BSESN 15.736,47 +0,29 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 26 agosto (Reuters) - Le borse asiatiche avanzano negli scambi di oggi grazie ai buoni dati Usa diffusi ieri che consentono di recuperare le perdite della vigilia e riaccendere le speranze per la ripresa. I listini sono sostenuti soprattutto dal settore tech e immmobiliare

In denaro anche le piazze cinesi, caratterizzate nell'ultimo periodo da forte volatilità soprattutto al ribasso, con Shanhgai in progresso di oltre il 2%, sostenuta soprattutto dal settore immobiliare.

Intorno alle 8,50 l'indice MSCI .MIAPJOOOOPUS, che esclude il Giappone, guadagna lo 0,09 a 363,35 punti. A Tokyo l'indice Nikkei .N225 ha concluso a +1,36% a 10.639,71, dopo aver toccato il massimo dei 10 mesi.

SHANGHAI guadagna il 2%, recuperando rispetto alla vigilia, sostenuta in particolare dai titoli legati al settore immobiliare con Poly Real Estate ( 600048.SS 601111.SS

HONG KONG sale intorno allo 0,4% sostenuta dal comparto assicurativo, con China Life Insurance ( 2628.HK 0267.HK

Sugli scudi la borsa INDIANA grazie ad un calo della rupia che ha favorioto gli exportatori di servizi IT. La società di outsourcing Infosys Technologies ( INFY.BO TSC.BO

Appesantita dai titoli tech, TAIWAN ha concluso in calo dell'1,32%. In calo in particolare i produttori di LCD con AU Optronics ( 2409.TW 034220.KS

Bene anche SEUL, sostenuta dai titoli tecnologici come LG Display ( 034220.KS 069960.KS

La borsa di SYDNEY ha concluso in progresso dell'1,1%, sostenuta dai buoni dati economici americani annunciati ieri. Miglior titolo del paniere, Westfiel Group WDC.AX che ha concluso in progresso del 4,66% su risultati di periodo migliori delle attese. Alla società, molto esposta nel mercato immobiliare Usa, hanno giovato i buoni dati diffusi ieri.