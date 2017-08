BORSE ASIA-PACIFICO - Chiuse per festività

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 218,01 +0,09 247,35 HONG KONG .HSI -- -- 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI -- -- 1.761,56 TAIWAN .TWII -- -- 4.591,22 SEOUL .KS11 -- -- 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC -- -- 1.820,80 SYDNEY -- -- 3.722,30 INDIA .BSESN -- -- 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 26 gennaio (Reuters) - Le principali borse asiatiche sono chiuse per festeggiare il Nuovo anno lunare; anche l'Autralia e l'India sono chiuse per altre festività nazionali.

Alle 8,20 l'indice regionale MSCI dell'azionario dell'Asia-Pacifico - che non comprende la borsa di Tokyo - è in rialzo dello 0,09%. A Tokyo il Nikkei .N225 ha chiuso in ribasso dello 0,8%.