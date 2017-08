BORSE ASIA-PACIFICO - Prevale debolezza, in controtrend SHANGHAI

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,35 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 350,29 -0,72% 420,30 HONG KONG .HSI 18.921,82 -0,21% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 2.447,17 -1,23% 3.129,43 TAIWAN .TWII 6.060,83 -1,17% 8.778,39 SEUL .KS11 1.501,63 +0,38% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2.288,525 +3,23% 3.375,407 SYDNEY 4.927,4 -1,09% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 13.558,90 -0,98% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

SINGAPORE, 25 settembre (Reuters) - Prevalgono i ribassi tra le borse asiatiche un clima di diffusa incertezza sull'efficacia del piano di salvataggio Usa, che ancora attende il via libera del Congresso, e di preoccupazione per l'impatto che la crisi finanziaria avrà sull'economia.

Il dollaro è sceso contro tutte le principali valute, mentre l'oro è salito sui massimi da sette settimane.

Alle 8,25 l'indice MSCI, che misura le borse dell'area Asia-Pacifico tranne il Giappone .MIAPJ0000PUS, cede lo 0,54%, comunque sopra i minimi biennali toccati una settimana fa. Tokyo .N225 ha perso poco meno dell'1%.

Spicca in questo contesto il rialzo di SHANGHAI in rialzo di oltre il 3% (sotto i massimi di giornata) grazie ai buyback avviati da gruppi a controllo statale e alle speranze di una riforma del mercato. Ripiega HONG KONG nel finale nonostante il buon progresso di Bank of East Asia ( 0023.HK

Tiene SEUL guidato dai titoli esportatori, in calo di circa l'1% gli altri mercati, appesantiti tutti dalla debolezza del settore finanziario.