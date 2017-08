BORSE ASIA-PACIFICO - Crollo guidato da SEUL su timori per utili

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 220,79 -6,12% 420,30 HONG KONG .HSI 13.118,97 -4,66% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.615,49 -7,46% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.579,62 -3,19% 8.778,39 SEUL .KS11 938,75 -10,57% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.838,195 -1,97% 3.375,40 SYDNEY 3.869,4 -2,64% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 9.075,48 -7,12% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 24 ottobre (Reuters) - Seduta nera per le borse dell'Asia-Pacifico con la stagnazione economica globale e l'instabilità dei mercati emergenti che inizia a penalizzare le prospettive di utile di aziende come Sony ( 6758.T

Guidato dal ribasso dell'11% della borsa coreana, l'indice regionale MSCI viaggia in calo di oltre il 6% e si prepara a chiudere l'ottava settimana all'insegna della lettera.

"Gli investitori si stanno concentrando adesso sui mercati emergenti a mano a mano che la crisi del credito inizia a far sentire i suoi effetti anche lì", ha commentato Mitsuru Sahara, senior manager delle vendite in valuta da Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ a Tokyo. "L'avversione al rischio è destinata solo ad aumentare", ha aggiunto.