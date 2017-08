BORSE ASIA-PACIFICO -Indici in calo in attesa inizio anno lunare

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 218,04 -2,22 247,35 HONG KONG .HSI 12607,24 -0,42 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.701,08 -0,39 1.761,56 TAIWAN .TWII -- -- 4.591,22 SEOUL .KS11 1.093,40 -2,05 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 1.990,657 -0,71 1.820,80 SYDNEY 3.342,70 -4,13 3.722,30 INDIA .BSESN 8.732,29 -0,93 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 23 gennaio (Reuters) - E' con incertezza e pessimismo che le borse asiatiche si preparano a entrare la prossima settimana nel nuovo anno lunare.

Cede SYDNEY, con i minerari che scontano il crollo della domanda, scende SEUL per la prima perdita mai registrata da Samsung, sono sottili gli scambi a HONG KONG, SHANGHAI e MUMBAI, in vista delle festività.

Protagoniste di questi giorni sono ancora le trimestrali delle società, con il settore tecnologico che delude le attese.

E mentre aumenta la domanda di titoli di stato per mettere al sicuro il capitale in tempo di festa, il greggio continua a scivolare, sull'aumento delle scorte Usa rivelato ieri.

Intorno alle 8,30 il greggio Usa a marzo CLc1 cede 84 centesimi a 42,83 dollari al barile, mentre l'analoga scadenza sul Brent LCOc1 arretra di 37 centesimi a 45,02 dollari al barile.

Alla stessa ora l'indice regionale MSCI dell'azionario dell'Asia-Pacifico - che non comprende la borsa di Tokyo - scende ai minimi di inizio dicembre perdendo il 2,22%, mentre a Tokyo il Nikkei .N225 ha chiuso in ribasso del 3,81%.

Sui singoli mercati, si avvicina a una chiusura ai minimi da 5 anni la borsa di SYDNEY , appesantita da banche e titoli minerari su una situazione globale sempre più preoccupante e sul rallentamento della domanda di metalli, specialmente dalla Cina. In vista di un weekend lungo - lunedì i mercati australiani resteranno chiusi per una festa nazionale - gli investitori vendono le azioni, mentre le quattro maggiori banche del paese sono tutte in calo tra il 6 e il 7%.

Cade invece sui tecnologici il mercato di SEUL .KS11, con la leader dei chip di memoria e dei display a cristalli liquidi Samsung ( 005930.KS 066570.KS

In leggero calo viaggia la borsa INDIANA .BSESN, con il gigante dell'energia Reliance Industries ( RELI.BO

Indietreggia incerta SHANGHAI .SSEC, con il pessimismo per le trimestrali negative bilanciato dalla speranza di un prossimo aiuto governativo al settore industriale.

Negativa anche SINGAPORE .FTSTI nonostante l'annuncio della leader mondiale per la costruzione di piattaforme petrolifere Keppel ( KPLM.SI

Anche HONG KONG .HSI si prepara alle feste per l'inizio del nuovo anno lunare con scambi ridotti e l'ansia per possibili ulteriori profit warning delle compagnie cinesi.

Chiusa oggi e per tutta la prossima settimana la borsa di TAIWAN .TWII per le festività di inizio del nuovo anno lunare.