BORSE ASIA-PACIFICO - Timori su utili affossano indici

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,07 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 249,25 -5,07% 420,30 HONG KONG .HSI 14.610,49 -2,86% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.821,52 -5,17% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.862,59 -1,62% 8.778,39 SEUL .KS11 1.134,59 -5,14% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.907,145 -2,62% 3.375,40 SYDNEY 4.156,1 -3,40% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 10.279,69 -3,78% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 22 ottobre (Reuters) - Ponendo bruscamente fine a un effimero rimbalzo, i listini azionari asiatici ripiegano depressi dalle prospettive per gli utili delle società Usa. Il calo dei prezzi delle materie prime tiene inoltre vive le paure di una recessione mondiale.

Le preoccupazioni per la debolezza della domanda energetica pesano sul greggio, arrivato a cedere circa tre dollari nelle contrattazioni elettroniche del Nymex.

Il passo del rallentamento economico ha colto alla sprovvista alcune società asiatiche che si trovano ora ad affrontare un aumento delle scorte di magazzino.

"Con il peggiorare della crisi del credito, le scorte all'ingrosso sono aumentate, alimentando un preoccupante incremento delle scorte in Asia e nei mercati emergenti in un momento in cui, stagionalmente, in genere le scorte scendono", commenta Sean Darby, strategist per l'Asia di Nomura a Hong Kong.

L'indice MSCI sulle borse asiatiche ha esteso il calo fino al 5,3%, toccando i minimi da dicembre 2004 e portando al 53% le perdite complessive dell'anno.

Le stime sugli utili delle società dell'Asia-Pacifico - escluso il Giappone nel 2009 - sono già diminuite per quattro mesi di fila secondo i dati Reuters.

A Tokyo l'indice Nikkei ha chiuso in calo del 6,8%. Il più ampio indice Topix del 7%.

La borsa di Taiwan ha chiuso sui minimi degli ultimi cinque anni a causa delle vendite di titoli tecnologici prima della diffusione dei risultati trimestrali la prossima settimana.

La piazza finanziaria di Seul ha chiuso in calo del 5% dopo essere arrivata a cede oltre l'8%, toccando i minimi da 3 anni a dispetto dell'intervento del governo a sostegno dei mercati finanziario e immobiliare.