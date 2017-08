BORSE ASIA-PACIFICO -Pesanti nonostante chiusura positiva Nikkei

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 9,00 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 246,48 -1,96% 420,30 HONG KONG .HSI 14.750,12 -2,5% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.779,56 -0,90% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.535,54 -3,39% 8.778,39 SEUL .KS11 1.179,61 -0,12% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.987,755 -1,52% 3.375,40 SYDNEY 3.557,40 -1,61% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 10090,99 -0,09% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 22 dicembre (Reuters) - Le borse asiatiche scambiano con il segno meno, nonostante l'annuncio del governo Usa di un piano di prestiti a sostegno del settore auto per 17,4 miliardi di dollari abbia dato respiro agli investitori.

A mercati chiusi però Toyota ( 7203.T

La scorsa settimana la BoJ, seguendo l'esempio della Fed, ha tagliato i tassi allo 0,10 dallo 0,30 proprio per attennuare gli effetti dell'apprezzamento della valuta giapponese, ha deciso di comprare asset problematici per aiutare a scongelare i mercati creditizi.

Intorno alle 9,00 l'indice MSCI dell'Asia-Pacifico .MIAPJ0000PUS perde l'1,96% , mentre il Nikkei .N225 ha chiuso in rialzo dell'1,6% anche sulla scia dell'annuncio che Tokyo, come molti altri governi, intende varare una manovra da 54 miliardi di dollari per sostenere l'economia.

Il petrolio CLc1 scambia in lieve rialzo, guadagnando 75 centesimi a 43,11 dlr/barile.

HONG KONG .HSI, dopo un breve passaggio in nero, perde oltre l'1,5% appesantita da Hsbc ( 0005.HK

Influisce negativamente anche sulla borsa di SHANGHAI .SSEC l'ondata di risultati delle principali società quotate attesi questa settimana.

In calo la borsa di SYDNEY appesantita dai minerari come Rio Tinto ( RIO.AX