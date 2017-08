BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in calo, pesano realizzi su tech

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 9,00 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 412,19 -0,52 247,35 HONG KONG .HSI 22.368,21 -0,07 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.706,19 -0,18 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.701,50 -0,67 4.591,22 SEOUL .KS11 1.653,86 -0,32 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.070,589 -0,45 1.820,80 SYDNEY 4.838,600 -0,16 3.722,30 INDIA .BSESN 17.186,76 -0,21 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 21 ottobre (Reuters) - I listini asiatici sono in lieve calo oggi condizionate prevalentemente dalle prese di profitto sul settore tecnologico ma rimangono comunque a ridosso dei massimi degli ultimi quindici mesi.

Il settore tecnologico ha di recente beneficiato di una indubbia ripresa della domanda di prodotti tech ma i trader hanno preferito non proseguire con nuove scommesse sul comparto in attesa di alcuni importanti dati macro cinesi di domani e a fronte di un indice settoriale MSCI IT per l'area Asia-Pacifico escluso i Giapponee che da inizio anno segna un guadagno dell'87%.

Sul mercato delle materie prime la relativa stabilità del dollaro e una crescita delle scorte hanno spinto le quotazioni del petrolio sotto i 79 dollari al barile.

Intorno alle 9,00 ora italiana l'indice regionale MSCI che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS viaggia in calo dello 0,5% dopo che ieri aveva toccati i massimi da fine luglio scorso. Il settore IT è è in calo dell'1,5% circa.

Male anche i settori legati alle materie prime e telcomunicazioni, principali responsabili del debole andamento delle borse di HONG KONG .HSI e SHANGHAI .SSEC. In particolare, le tlc hanno risentito dei deboli risultati trimestrali di China Telecom ( 0728.HK 0941.HK

La peggiore borsa dell'area è quella di TAIWAN .TWII che ha chiuso in calo dello 0,67% dopo cinque sedute di guadagni: le prese di profitto sui tecnologici hanno spinto il principale indice azionario del paese Taiex al peggior calo giornaliero in quasi due settimane.