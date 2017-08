BORSE ASIA-PACIFICO - Indici rallentano, su Shanghai pesano Ipo

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,45 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 390,34 -0,35 247,35 HONG KONG .HSI 21.634,76 -0,1 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.647,91 -0,92 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.502,46 -0,32 4.591,22 SEOUL .KS11 1.695,50 -0,25 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.940,980 -0,80 1.820,80 SYDNEY 4.677,4 -0,34 3.722,30 INDIA .BSESN 16.741,30 -0,18 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 21 settembre (Reuters) - Le borse asiatiche rallentano negli scambi di oggi, allontanadosi ulteriormente dal massimo da 13 mesi toccato al scorsa settimana, mentre gli investitori si preoccupano che i prezzi possano essere saliti troppo rispetto ai fondamentali economici. Anche il listino cinese è sotto pressione in vista di una serie di Ipo.

Il dollaro Usa amplia i guadagni della scorsa settimana con i trader che coprono le proprie posizioni a breve in vista della riunione di politica monetaria di questa settimana della Fed e del summit del G20.

La seduta di oggi è caratterizzata da scambi sottili con la borsa di Tokyo chiusa fino a mercoledì per vacanze.

Anche a Singapore, in India, in Indonesia, nelle Filippine le borse oggi rimarranno chiuse. L'indice regionale MSCI .MIAPJ0000PUS, che esclude il Giappone, cede lo 0,28% intorno alle 8,30 ora italiana.

Scivola dello 0,8% SHANGHAI su timori per un eccesso di offerta di titoli sul mercato dopo l'approvazione di una serie di Ipo in agenda. In forte progresso invece i titoli del settore metalllurgico, con Metallurgical Corp of China ( 601618.SS

HONG KONG guadagna lo 0,08% con banche e finanziari misti: HSBC ( 0005.HK 1398.HK

La società immobiliare Skyfame Realty ( 0059.HK

TAIWAN chiude la seduta in rialzo dello 0,32% mentre gli investitori cedono titoli tech come Mediatek ( 2454.TW

Scivola dello 0,25% SEOUL, interrompendo una serie di quattro sedute consecutive con il segno più, anche se gli acquisti dall'estero continuano dopo l'upgrade di FTSE alla Corea del Sud. Ad aiutare i listini anche Hynix ( 000660.KS

In chiusura SYDNEY cede lo 0,2% con finaziari e titoli legati alle materie prime che risentono dei ribassi dei prezzi.