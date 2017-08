BORSE ASIA-PACIFICO - Indici rimbalzano su ricoperture

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,15 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 206,09 +2,86 420,30 HONG KONG .HSI 12.608,07 +2,52% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.652,21 +2,37% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.171,10 +1,98% 8.778,39 SEUL .KS11 1.003,73 +5,80 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.969,389 -0,72% 3.375,40 SYDNEY 3.416,5 +1,90% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 8.670,42 +2,60% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 20 novembre (Reuters) - Le borse dell'area Asia-Pacifico rimbalzano sostenute da svariate voci, tra cui quella secondo cui la Cina potrebbe tagliare i tassi di interesse in giornata, che hanno indotto gli investitori a ricoprirsi prima del fine settimana.

La ripresa dell'azionario ha trascinato lo yen giù dal picco di 13 anni toccato contro la sterlina, ha spinto al ribasso gli investimenti rifugio come i bond governativi e ha aiutato le quotazioni del petrolio a risalire marginalmente.

I trader citano anche le voci di un'iniziativa di emergeneza della Federal Reserve che oggi potrebbe tagliare nuovamente i tassi o di un'altra operazione coordinata di allentamento monetario da parte delle principali banche centrali alla luce di una rinnovata volatilità dei mercati.

Intorno alle 8,15 l'indice delle borse regionali MSCI .MIAPJ0000PUS che esclude la borsa giapponese sale di circa il 3% dopo aver perso fino al 3,2% in giornata ai minimi da ottobre 2003. A Tokyo il Nikkei .N225 ha chiuso in progresso del 2,7%.

SEOUL .KS11 guida i guadagni con un rialzo del 5,8%, sopra la soglia psicologica dei 1.000 punti grazie al sostegno di titoli navali e automobilistici.

Le voci di un intervento cinese sui tassi spingono in rialzo HONG KONG .HSI. SHANGHAI .SSEC chiude in negativo ma la speranza di un intervento del governo in aiuto del mercato traina l'indice ben sopra i minimi intraday.

A SINGAPORE .FTSTI il listino è sostenuto dai guadagni di Sembcorp Marine ( SCMN.SI

La caccia all'affare tra i titoli più tartassati di recente a SYDNEY premia i minerari portando l'indice in rialzo di quasi il 2%.