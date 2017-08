BORSE ASIA-PACIFICO - Indici positivi, brilla Shanghai +7,45%

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,50 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 388,70 +1,40% 420,30 HONG KONG .HSI 20.890,51 +1,98% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 2.740,84 +0,46% 3.129,43 TAIWAN .TWII 7.040,90 +0,89% 8.778,39 SEUL .KS11 1.540,71 -0,05% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2.519,071 +7,45% 3.375,407 SYDNEY 4.929,5 +1,30% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 14.610,36 +0,46% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 20 agosto (Reuters) - Le piazze asiatiche e dell'area del Pacifico sono in territorio positivo, con la borsa di Shanghai che guadagna oltre il 7% per la speranza che il governo di Pechino possa rilanciare la crescita grazie all'introduzione di un pacchetto di provvedimenti.

Frank Gong, economista capo a JPMorgan Chase in Cina, ha scritto ieri in una nota che i leader di Pechino stanno prendendo in considerazione un pacchetto che stimoli l'economia dell'ordine di 200-400 miliardi di yuan e un allentamento della politica monetaria entro la fine dell'anno.

Molti analisti hanno detto che non è chiaro se questo pacchetto, di cui non si conosce né la tempistica né i contenuti, possa arrestare il rallentamento della crescita economica e dei profitti delle società.

Per quanto riguarda il biglietto verde, sconta il rimbalzo del greggio CLc1 tornato sopra quota 115 dollari al barile. Alle 8,50 il cambio dollaro/yen JPY= è a quota 110,00/04 da 109,65 yen dell'ultima chiusura Usa, mentre l'euro/dollaro scende a 1,4760/64 dollari da 1,4784 dollari.

Intorno alle 8,50 l'indice MSCI dell'area Asia-Pacifico, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS guadagna l'1,40%, mentre il Nikkei ha chiuso in calo dello 0,1% a 12.851,69 punti.

A SHANGHAI .SSEC brillano, grazie alle discussioni sul pacchetto del governo, le società di intermediazione, come la CITIC Securities ( 600030.SS 601398.SS 601166.SS 601766.SS 600221.SS 600528.SS

Buona anche la performance di HONG KONG .HSI, che vede i titoli finanziari e assicurativi come China Life ( 2628.HK 0939.HK 1398.HK 0902.HK 600011.SS

La piazza di SEUL .KS11 è l'unica sostanzialmente piatta, con i guadagni dei titoli legati all'acciaio e al settore chimico che hanno beneficiato del rimbalzo della piazza cinese, controbilanciati però da prospettive negative che hanno danneggiato il settore dell'elettronica.

SYDNEY è in progresso sulla scia del rialzo delle materie prime, con i guadagni che sono stati limitati dalla debolezza del settore finanziario per i timori sullo stato di salute di alcune società che hanno visto i loro profitti ridursi.