BORSE ASIA-PACIFICO - Crollano oltre 6% su timori macro, banche

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,15 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 200,70 -6,3% 420,30 HONG KONG .HSI 12.068,00 -5,83% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.606,50 -3,55% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.089,93 -4,53% 8.778,39 SEUL .KS11 948,69 -6,7% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.983,760 -1,67% 3.375,40 SYDNEY 3.352,9 -4,19% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 8.385,59 -4,42% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 20 novembre (Reuters) - Seduta nera per le borse dell'Asia-Pacifico, che perdono oltre il 6% sul progressivo deterioramento della congiuntura dopo che in nottata la Fed ha tagliato le stime di crescita della maggiore economia del mondo.

Sul cupo outlook per l'economia - che penalizzano dai produttori di semiconduttori sudcoreani alle case automobilistiche americane - si innestano i nuovi timori per il sistema finanziario. Citigroup ( C.N

Dopo che Wall Street è scesa ai minimi di oltre cinque anni oggi, intorno alle 8,15, l'indice delle borse regionali MSCI .MIAPJ0000PUS che esclude la borsa giapponese (in ribasso di oltre il 6% alla chiusura) perde il 6,4% anche se SHANGHAI .SSEC limita il ribasso all'1,67%. Pesante invece HONG KONG .HSI, che scivola sotto i 12.000 punti per la prima volta in tre settimane.

Le attese di un deciso rallentamento dell'economia ha schiacciato le quotazioni del petrolio CLc1 per la quinta seduta consecutiva portandole sotto i 53 dollari al barile.

L'avversione al rischio ha parallelamente alimentato gli acquisti rifugio verso valute come lo yen e il dollaro e soprattutto verso i titoli di stato: i rendimenti sul decennale giapponese sono scesi oggi fino ad un minimo dell'1,445% JP10YTN=JBTC.