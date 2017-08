BORSE ASIA-PACIFICO - Rimbalzano, ma timori economia in agguato

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,15 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 261,10 +3,87% 420,30 HONG KONG .HSI 15.185,91 +4,34% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.942,16 +3,39% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.931,84 -0,58% 8.778,39 SEUL .KS11 1.207,63 +2,28% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.952,015 +1,11% 3.375,40 SYDNEY 4.142,3 +4,32% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 10.208,11 +2,33% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 20 ottobre (Reuters) - Inizio di settimana all'insegna del recupero per le borse del'Asia-Pacifico, dove le valutazioni si sono fatte più attraenti mentre le quotazioni del petrolio si rafforzano in vista della riunione straordinaria dell'Opec convocata per questa settimana. Ma i timori per le sorti dell'economia mondiale restano in agguato: gli acquisti sull'azionario, infatti, non sono stati accompagnati da una parallela uscita dal reddito fisso in Giappone e negli Stati Uniti.

Gli interventi dei governi a sostegno del settore bancario privato sono continuati nel fine settimana con la Corea del Sud che ha promesso 130 miliardi di dollari in garanzie di stato e iniezioni di capitale e il governo olandese che ha lanciato a ING ING.AS( ING.N