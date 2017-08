BORSE ASIA-PACIFICO - Indici chiudono poco mossi dopo rally

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,35 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 313,54 +0,13 247,35 HONG KONG .HSI 17.466,57 +0,45 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.269,79 +0,44 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.703,62 +0,72 4.591,22 SEOUL .KS11 1.435,70 +0,52 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.670,909 -0,19 1.820,80 SYDNEY 3.824,6 +0,19 3.722,30 INDIA .BSESN 14.237,97 -0,45 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 20 maggio (Reuters) - Borse dell'area Asia-Pacifico in lieve rialzo ma con gli investitori riluttanti a portare avanti il rally degli ultimi tre mesi in assenza di nuove notizie positive sull'andamento dell'economia.

Dagli Usa sono arrivati infatti dati deboli sull'avvio di nuovi cantieri, mentre il Giappone ha annunciato una contrazione record del Pil trimestrale, seppur migliore delle attese.

Alle 8,25 l'indice Msci delle borse asiatiche, escluso il Giappone, .MIAPJ0000PUS è in rialzo dello 0,14%, oltre il 50% in più dai minimi di inizio marzo. Il Nikkei .N225 è salito dello 0,6%.

Anche dall'Australia non arrivano dati macro incoraggianti, con un indice di fiducia dei consumatori in calo. La borsa di SYDNEY è comunque in rialzo dello 0,2% spinta dal settore delle materie prime che ha compensato il calo dei bancari.

Le prese di profitto si sono abbattute invece sul dollaro australiano e sono scese anche altre valute dei mercati emergenti, mentre si è leggermente rafforzato lo yen.

In calo HONG KONG appesantita dal settore immobiliare. La piazza migliore è TAIWAN, prossima a un massimo di chiusura da 9 mesi, che non si è fatta spaventare dal primo caso conclamato di influenza H1N1. Peggiora nel finale la borsa INDIANA.