BORSE ASIA-PACIFICO -Indici positivi, attese insediamento Obama

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,10 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 233,39 +0,67 247,35 HONG KONG .HSI 13.209,95 -0,34 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1.735,68 +0,28 1.761,56 TAIWAN .TWII 4.366,76 +0,02 4.591,22 SEOUL .KS11 1.150,65 +1,36 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 1.986,672 +1,65 1.820,80 SYDNEY 3.589,3 +1,08 3.722,30 INDIA .BSESN 9.319,93 -0,05 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 19 gennaio (Reuters) - Le borse dell'area Asia-Pacifico terminano in rialzo, mentre il dollaro perde terreno. I riflettori sono puntati sull'insediamento domani del presidente degli Stati Uniti, Barak Obama, e sulle attese che possa varare misure che stimolino la spesa e un piano per rilevare gli asset in perdita delle banche.

Oggi i mercati sono chiusi negli Stati Uniti per il Martin Luther King day e molti investitori stanno scommettendo da settimane che Obama avvierà misure aggressive per aiutare l'economia. Un consigliere vicino ad Obama, David Axelrod, dice che la prossima amministrazione sta considerando di realizzare una banca guidata dallo Stato che rilevi gli asset in perdita.

Venerdì scorso mercati in forte recupero dopo l'annuncio che il governo Usa inietterà 20 miliardi di dollari nel capitale di Bank of America.

"L'attenzione è ora tutta sull'insediamento del presidente Usa domani. Ci sono crescenti attese che il pacchetto di misure di stimolo sia più grande di quanto atteso e potrebbe contenere misure aggiuntive per aiutare le banche", osserva un broker.

L'indice regionale MSCI dell'azionario dell'Asia-Pacifico - che non comprende la borsa di Tokyo - intorno alle 8,15 sale dello 0,67%, mentre il Nikkei .N225 ha chiuso in rialzo dello 0,3%.

Tra le singole piazze dell'area, la migliore è Shanghai che ha raggiunto in massimi da quattro settimane grazie all'ottimismo che il governo stanzierà altri aiuti per dare impulso all'economia.

Debole HONG KONG .HSI, penalizzata dalle vendite su Hsbc dopo che la banca non è riuscita ad allontanare i timori legati alla propria posizione finanziaria.

Buone notizie da SYDNEY con l'indice in crescita di oltre l'1% a seguito degli acquisti sui titoli minerari e sulla conglomerata Wsetfarmers Ltd su un report secondo cui la società è vicina a rifinanziare parte del suo pesante indebitamento.

