BORSE ASIA-PACIFICO - Contrastate, attesa per destino auto Usa

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,35 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 252,48 -0,72% 420,30 HONG KONG .HSI 15.246,87 -1,62% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.804,43 +0,30% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.694,52 -0,01% 8.778,39 SEUL .KS11 1.180,97 +0,43% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2.018,463 +0,14% 3.375,40 SYDNEY 3.615,70 +0,96% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 10.082,19 +0,06% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 18 dicembre (Reuters) - Le borse asiatiche avanzano contrastate, trascinate dal rialzo delle compagnie aeree, con gli investitori che si mantengono cauti in attesa di conoscere il destino del settore automobilistico Usa.

Corre in territorio negativo HONG KONG .HSI, travolta dai timori sui profitti di Hsbc ( 0005.HK QAN.AX

Intorno alle 8,35 l'indice MSCI dell'Asia-Pacifico .MIAPJ0000PUS perde lo 0,72%, mentre Tokyo .N225 ha chiuso in calo dello 0,91%. Non è bastato a risollevare la fiducia degli investitori il nuovo taglio dei tassi di interesse della banca centrale giapponese, abbassati allo 0,10% dallo 0,30% in risposta al taglio della Federal Reserve di martedì scorso nel tentativo di sostenere le società esportatrici colpite dall'apprezzamento dello yen sul dollaro.

Il petrolio CLc1 avanza in lieve rialzo, ma il taglio della produzione, deciso dall'Opec nel corso del vertice del 17 dicembre, lo ha portato a minimi record sui 36,52 dollari al barile.

A HONG KONG .HSI pesa l'istituto bancario Hsbc nella paura di una ricapitalizzazione e del deterioramento del credito, e non riesce a rialzare l'indice neanche il balzo delle compagnie aeree, sollevate dal taglio dei prezzi del carburante deciso dal governo di Pechino. C'è attesa per la sorte di Citic Pacific ( 0267.HK

Influisce positivamente anche sulla borsa di SHANGHAI .SSEC il taglio dei prezzi di benzina e carburante deciso da Pechino che stimola i rialzi delle compagnie aeree e di molte società industriali.

Balza invece la borsa di SYDNEY sulla ripresa dei titoli bancari, delle compagnie aeree e dei titoli legati ai consumi. Tiene alto l'ottimismo la notizia di un possibile annuncio nel pomeriggio di prestiti federali di emergenza a General Motors ( GM.N

Avanza invece più incerta SEUL .KS11, in cui il rialzo dei produttori di chip e dalle tlc è bilanciato dalla cautela degli investitori che aspettano di conoscere il destino del settore auto americano.