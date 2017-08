BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in calo su calo crescita Usa,Europa

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,50 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 391,56 -0,75% 420,30 HONG KONG .HSI 20.796.17 -1,72% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 2.777,00 -0,73% 3.129,43 TAIWAN .TWII 7.000,74 -2,72% 8.778,39 SEUL .KS11 1.567,71 -0,28% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2.322,871 -5,24% 3.375,407 SYDNEY 4.985,0 +0,07% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 14.712,18 -0,08% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 18 agosto (Reuters) - Le piazze asiatiche e dell'area del Pacifico sono in territorio negativo, con gli investitori particolarmente nervosi per il deterioramento della crescita dell'economia negli Stati Uniti, in Europa e Giappone che sta toccando i mercati emergenti.

Il MISCI EM .MSCIEF che raggruppa i titoli dei mercati emergenti ha toccato il suo minimo dell'anno, dopo aver perso circa il 28% dal suo massimo toccato lo scorso novembre.

Anche se questo è il risultato di normali movimenti di trading, con i mercati emergenti che hanno performance migliori quando l'appetito di rischio è elevato, mentre hanno un andamento peggiore in momenti come quello attuale.

La situazione, però, riflette anche la crescente convinzione tra gli investitori che l'economia mondiale in generale sia a rischio, e con questa i mercati emergenti che sono stati un motore per crescita e profitti negli ultimi anni.

Per quanto riguarda il biglietto verde, sconta il rimbalzo del greggio tornato sulla piazza americana CLc1 sopra quota 115 dollari al barile dal minimo di 111,34 dollari di venerdì dopo l'annuncio di una nuova tempesta tropicale nel Golfo del Messico.

Alle 8,50 il cambio dollaro/yen JPY= è a quota 110,13/16 da 110,51 yen dell'ultima chiusura Usa, mentre l'euro/dollaro sale a 1,4763/65 dollari da 1,4682 dollari.

Intorno alle 8,50 l'indice MSCI dell'area Asia-Pacifico, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS perde lo 0,75%, mentre il Nikkei ha chiuso in rialzo dell'1,12% a 13.165,45 punti.

L'indice di SHANGHAI .HSI è crollato oltre il 5%, trascinato in basso dai produttori di carbone come la Shenhua Energy ( 601088.SS 600028.SS 601398.SS

HONG KONG .HSSI sconta le perdite della piazza di Shanghai, con l'Hang Seng Index che ha toccato il suo minimo da 5 mesi, a cui si sono aggiunte le perdite legate al settore delle materie prime. Per quanto riguarda i tecnologici la produttrice di cellulari Foxconn International ( 2038.HK