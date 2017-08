BORSE ASIA-PACIFICO - Indici scivolano su materie prime e banche

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,45 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 391,23 -0,76 247,35 HONG KONG .HSI 21.531,10 -1,11 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.664,30 -0,3 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.526,55 +0,66 4.591,22 SEOUL .KS11 1.699,71 +0,25 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.950,720 -3,6 1.820,80 SYDNEY 4.693,2 -0,46 3.722,30 INDIA .BSESN 16.643,20 -0,38 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 18 settembre (Reuters) - Le borse asiatiche perdono terreno e sono in calo dai massimi da 13 mesi toccati la vigilia, sulla scia dei ribassi dei prezzi delle materie prime. I dati americani diffusi ieri hanno fornito un quadro variegato della ripresa economica e hanno frenato in parte l'entusiasmo degli investitori.

L'indice regionale MSCI .MIAPJ0000PUS, che esclude il Giappone, cede lo 0,66% intorno alle 8,45 ora italiana. Anche il Nikkei .N225 ha terminato in calo dello 0,7% su prese di beneficio, in vista di una pausa per la vacanza della prossima settimana.

Frena HONG KONG, dopo il massimo da 13 mesi della vigilia, su prese di beneficio. In calo banche e finanziari, con BOC Hong Kong ( 2388.HK 1398.HK

Scivola del 2,37% SHANHAI su prese di beneficio soprattutto nel settore metallurgico, con Zhongjin Gold ( 600489.SS

Termina la seduta in positivo dello 0,66% TAIWAN, vicina al massimo da 15 mesi toccato venerdì, mentre continua l'ottimismo sull'economia globale. Aiutano i listini in particolar modo i tech come la produttrice di schermi LCD Chi Mei 3009.TW.

In controtrend anche SEUL che ha chiuso con un rialzo dello 0,25% segnando un nuovo massimo da 15 mesi. A sostenere i listini i massicci acquisti dall'estero di titoli energetici come SK Energy 096770.S e legati ai trasporti come Daewoo Shipbuilding ( 042660.KS

In calo dello 0,5% SYDNEY con gli investitori che prendono respiro dopo tre giorni consecutivi di rally e dati Usa misti.