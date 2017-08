BORSE ASIA-PACIFICO - Indici recuperano, resta giù Taiwan

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,40 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 354,76 +0,22 247,35 HONG KONG .HSI 20.251,16 +0,56 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.564,05 +0,71 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.789,77 -2,05 4.591,22 SEOUL .KS11 1.550,24 +0,21 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.907,10 +1,26 1.820,80 SYDNEY 4.381,60 -0,15 3.722,30 INDIA .BSESN 15.040,69 +1,73 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 18 agosto (Reuters) - Le borse asiatiche mostrano segni di ripresa, con gli indici delle principali piazze orientati su guadagni di entità variabile. Fanno eccezione Taipei e in misura minore Sydney. La borsa taiwanese arriva a cedere oltre il 2%.

Per gran parte della giornata però ha prevalso la cautela, dopo il naufragio di ieri. Resta diffusa la paura che i listini siano ancora sopravvalutati e suscettibili di ulteriori corse ai realizzi, mentre si affaccia all'orizzonte anche l'ipotesi di un graduale smantellamento delle politiche di stimolo che hanno finora alimentato le speranze di ripresa.

"La storia ci dice che quando i mercati salgono quanto sono saliti nel secondo trimestre, dovrebbero tornare a quote inferiori. Quel che è difficile capire è dove stia il pavimento, ma non credo sia lontano da dove ci troviamo adesso", dice Mark Matthews, strategist per la regione Asia Pacific di Fox-Pitt Kelton a Hong Kong.

"Questo è un mercato rialzista spinto dalla liquidità. Non è un mercato alimentato dalle valutazioni economiche", ha aggiunto.

Intorno alle 8,40 l'indice MSCI .MIAPJOOOOPUS, che esclude il Giappone, guadagna lo 0,22%. Alle 8,00 italiane, l'indice Nikkei .N225 ha chiuso poco mosso a +0,16%.

SHANGHAI ritrova un discreto vigore, dopo il tuffo in profondità nella seduta di ieri. Debutta bene sulla piazza cinese China Everbright Securities ( 601788.SS 600030.SS 600837.SS

Torna il sereno anche su HONG KONG, con l'indice Hang Seng .HSI che guadagna quasi l'1%. Perde quasi il 5% Air China ( 0753.HK 0267.HK

La sorte peggiore tocca a TAIPEI, che registra la chiusura più bassa dell'ultimo mese, con l'indice .TWII che cede oltre il 2%. Le voci di un possibile rimpasto governativo, dopo le polemiche sull'inadeguatezza dell'esecutivo nel far fronte al disastro provocato dal tifone Morakot, pesano sulla fiducia degli investitori. Cadono a -4,8% le quotazioni tecnologiche come quelle di UMC ( 2303.TW UMC.N 2474.TW