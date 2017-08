BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in caduta su calo fiducia ripresa

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,40 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 355,18 -3,34 247,35 HONG KONG .HSI 20.176,34 -3,43 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.657,59 -2,43 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.931,80 -1,95 4.591,22 SEOUL .KS11 1.547,06 -2,79 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.882,87 -5,33 1.820,80 SYDNEY 4.388,40 -1,63 3.722,30 INDIA .BSESN 15.004,43 -2,64 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 17 agosto (Reuters) - Le borse asiatiche sono in caduta libera senza eccezioni, in una giornata caratterizzata dal prevalere dei realizzi e dall'incertezza sulle prospettive dell'economia Usa, dopo gli ultimi dati diffusi venerdì sul calo di fiducia dei consumatori americani.

L'incertezza si sostituisce all'ottimismo nell'outlook degli investitori, e l'interesse per gli asset rischiosi precipita di conseguenza.

Si è assistito inoltre alla ritirata dei titoli legati a doppio filo alle materie prime, con la lunga corsa di greggio e rame interrotta dal venir meno dell'ottimismo che le aveva fornito la benzina.

Intorno alle 8,40 l'indice MSCI .MIAPJOOOOPUS, che esclude il Giappone, è in calo del 3,34%. Non sono bastati nemmeno i dati positivi sul fronte del pil giapponese nel secondo trimestre, cresciuto dello 0,9%. "I dati di oggi sono dopati dagli stimoli pubblici, in Giappone come altrove, quindi l'economia nipponica è lontana da una crescita che sta in piedi da sola", ha detto Kyohei Morita, chief economist di Barclays Capital a Tokyo. Alle 8,00 italiane, l'indice Nikkei .N225 ha chiuso in ribasso del 3,1%.

La piazza cinese di SHANGHAI ha subito il tracollo peggiore, trascinata sotto il -5% dai tracolli delle azioni legate ai metalli e all'energia, dopo che l'indice Shanghai Composite .SSEC aveva già perso il 6% nel corso della settimana passata e circa il 17% nelle ultime due. Le azioni di PetroChina ( 601857.SS

Sorte non molto diversa tocca HONG KONG, con l'indice Hang Seng .HSI che cede il 3,4% trascinato dal clima generale di incertezza. Anche qui l'emorragia più grave è nel comparto energetico, con China Shenhua Energy 1088.KH che cede oltre il 7%.

Sono invece le quotazioni in caduta degli esportatori a penalizzate SEUL, sebbene il danno sia di entità leggermente inferiore. L'indice Kospi .KS11 è in calo del 2,8% con le azioni di Hyundai Motor ( 005380.KS 005930.KS