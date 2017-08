BORSE ASIA-PACIFICO -Balzano dopo trimestrali Usa,forte Shanghai

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,45 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 415,02 +1,6 247,35 HONG KONG .HSI 22.950,96 +1,76 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.781,73 +2,0 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.792,68 +1,66 4.591,22 SEOUL .KS11 1.592,47 +1,3 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.275,048 +2,74 1.820,80 SYDNEY 4.755,200 +1,04 3.722,30 INDIA .BSESN 17.052,62 +1,21 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 16 novembre (Reuters) - Gli indici allungano sulle piazze dell'Asia-Pacifico, galvanizzati dalle trimestrali incoraggianti di Walt Disney ( DIS.N ANF.N

L'oro è salito a 1.132,40 dollari l'oncia, spingendo il platino ai massimi dal settembre 2008 mentre il dollaro .DXY arretra dello 0,6% circa contro un paniere delle principali valute, alimentando la domanda per i derivati sul metallo prezioso.

I mercati valutari sono concentrati sulla visita del presidente degli Stati Uniti Barack Obama in Cina e su quello che potrebbe dire a proposito del dollaro e della valuta cinese, che molti paesi occidentali sostengono sia sottovalutata.

Alle 8,40 italiane l'indice regionale MSCI dell'Asia-Pacifico che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS avanza dell'1,6%. A Tokyo il Nikkei .N225 ha chiuso in rialzo dello 0,2%.