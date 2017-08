BORSE ASIA-PACIFICO - Prevalgono acquisti ma resta cautela

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,25 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 229,69 +1,65% 420,30 HONG KONG .HSI 13.549,47 +2,48% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.759,31 +0,04% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.452,70 +0,34% 8.778,39 SEUL .KS11 1.088,26 -0,02% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.986,43 +3,05% 3.375,40 SYDNEY 3.748,1 +1,37% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 9.467,98 -0,72 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

HONG KONG, 14 novembre (Reuters) - Le borse del sud est asiatico recuperano parte delle perdite cumulate nei giorni scorsi, ispirate dall'ottima chiusura di ieri a Wall Street, ma nel corso della seduta limano gli iniziali guadagni.

"Rimangono i timori per le ripercussioni della crisi sull'economia, anche alla luce della bassa visibilità emersa in occasione di molte trimestrali", dice un trader ricordando che l'attenzione è concentrata sul G20 cominciato a Washington.

"L'ansia per la crisi non è scomparsa. La domanda per gli asset considerati più sicuri, come i dollari e gli yen, rimarrà probabilmente sostenuta", fa eco un altro.

Alle 8,25 l'indice Msci che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS guadagna poco meno del 3%, primo rialzo dopo quattro sedute in rosso.

In una tornata di rialzi consistenti si distingue SEUL, che azzera i guadagni per finire piatta con realizzi su Samsung Electronics. Neutra anche SINGAPORE.

"La spinta di Wall Street [che ha finito con il Nasdaq a +6,5% e il Dow Jones a +6,67%] si sente ma gli investitori tengono ben in mente che la corsa degli indici americani è scattata su acquisti 'a saldo' e non su un miglioramento dei fondamentali", dice Yun Lee, analista della Woori Investment & Securities.

Greggio in calo intorno ai 58 dollari dopo il rally di ieri (quasi +4%), mentre lo yen recupera contro dollaro e euro.