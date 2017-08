BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in calo su timori risultati società

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 306,05 -2,67 247,35 HONG KONG .HSI 17.343,71 -2,06 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.264,22 -1,90 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.530,82 -3,53 4.591,22 SEOUL .KS11 1.378,12 -3,53 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.091,282 -0,73 1.820,80 SYDNEY 3.737,5 -1,49 3.722,30 INDIA .BSESN 13.265,23 -1,77 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 14 luglio (Reuters) - Le borse asiatiche seguono il Nikkei di Tokyo in territorio negativo, con una pioggia di vendite che penalizza i listini in attesa dell'inizio della stagione dei risultati societari.

Ad accumulare le perdite maggiori sono SEUL e TAIWAN, seguite a ruota da HONG KONG, mentre SHANGHAI se la cava con un calo più contenuto.

Alle 8,30 l'indice MSCI .MIAPJ0000PUS che esclude il Giappone perde oltre il 2,6%, mentre a Tokyo il Nikkei .N225 è sceso del 2,55% sulla notizia che il primo ministro Taro Aso potrebbe convocare le elezioni generali per il prossimo 30 agosto. A livello macro il greggio CLc1 cede circa 80 centesimi a 59,05 dollari al barile.

SEUL .KS11 chiude gli scambi con la peggiore perdita percentuale in oltre 4 mesi, mentre pesano le voci di condizioni di salute sempre più critiche dello storico nemico Kim-Jong-il, il 'caro leader' della vicina Corea del Nord. "Queste notizie sottolineano i rischi geopolitici a cui è sottoposta la Corea del Sud e ciò che gli investitori odiano di più è l'incertezza", commenta un analista.

Male anche TAIWAN .TWII sui timori di un rinvio dell'accordo sui servizi finanziari con la Cina.

A HONG KONG .HSI la speculazione su una possibile stretta di Pechino in materia di politica monetaria colpisce i listini, mentre a SHANGHAI .SSEC si respira l'attesa per una serie di ingressi in borsa di nuove società ammesse alle quotazioni.

Mira invece al delisting Evergro Properties EVGR.SI, quotata a SINGAPORE .FTSTI, che ha offerto 290 dollari ogni 1000 azioni come proposta di uscita.