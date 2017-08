BORSE ASIA-PACIFICO - Indici negativi in fase consolidamento

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,50 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 408,77 -0,50 247,35 HONG KONG .HSI 22.369,85 -1,14 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.715,05 -0,93 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.670,93 +0,04 4.591,22 SEOUL .KS11 1.572,73 -1,39 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.172,945 -0,07 1.820,80 SYDNEY 4.747,900 -0,19 3.722,30 INDIA .BSESN 16.783,44 -0,39 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 12 novembre (Reuters) - Si è interrotto dopo quattro sedute consecutive il rally delle borse dell'area Asia-Pacifico. La corsa era inizialmente sembrata proseguire anche nella sessione odierna, ma ha finito per spegnersi nel corso della giornata. Le piazze asiatiche segnano ora il passo e registrano una seduta moderatamente negativa.

La percezione diffusa è però che i cali rappresentino in prevalenza una fase di temporaneo consolidamento, piuttosto che un'inversione di tendenza. Le notizie sul fronte macroeconomico e della policy restano generalmente, positive, a cominciare dai segnali sulla solidità della ripresa cinese.

"Al mercato manca lo slancio per estendere i guadagni e ci vuole una pausa per riprendere fiato", spiega Ben Kwong di Kgi Asia, aggiungendo che gli investitori sono a bordo campo in attesa di nuovi spunti. Resta infatti la sensazione che i mercati internazionali siano ancora troppo fragili per reggersi sulle proprie gambe.

"Anche se i timori di una nuova recessione dell'economia americana stanno gradualmente svanendo, la spinta maggiore continua a venire dalle indicazioni che le politiche di stimolo non verranno smantellate fino a che la ripresa sarà davvero in atto", conferma Kenichi Hirano di Tachibana Securities a Tokyo.

Alle 8,50 italiane l'indice regionale MSCI dell'Asia-Pacifico che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS cede lo 0,5%. A Tokyo il Nikkei .N225 ha chiuso in calo dello 0,68%.

HONG KONG vede l'indice Hang Seng .HSI cedere circa l'1%. Colpiti i principali vincitori delle ultime sessioni, tra cui il colosso bancario Hsbc ( 0005.HK 0004.HK 0012.HK

SHANGHAI mostra una relativa tenuta, chiudendo poco mossa a -0,07%. Deboli soprattutto le blue chips a causa delle prese di beneficio, dopo una corsa che si protraeva dal mese passato quasi senza interruzioni.

Chiude in positivo TAIPEI, ancora una volta sulla forza dei tecnologici e dell'elettronica. Il produttore di schermi Lcd Chi Mei Optoelectronics 3009.TW arriva a guadagnare il 5%, più che compensando le prese di beneficio che hanno colpito invece il gigante high tech Hon Hai ( 2317.TW