BORSE ASIA-PACIFICO-Indici negativi, salgono Hong Kong, Shanghai

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,35 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 240,81 -0,25% 420,30 HONG KONG .HSI 14.125,23 +0,60% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.812,04 +0,28% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.615,57 -0,50% 8.778,39 SEUL .KS11 1.123,86 -0,43% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 1.859,110 +0,84% 3.375,40 SYDNEY 3.927,3 -0,85% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 9.850,68 +0,05 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

HONG KONG, 12 novembre (Reuters) - La maggior parte delle borse dell'area asia-pacifico perde terreno per la seconda seduta consecutiva con i prezzi del greggio che sono tornati intorno ai livelli di 20 mesi fa e sui risultati societari che evidenziano le conseguenze della crisi su aziende e consumatori.

Le borse di Shanghai .SSEC, in rialzo dello 0,84%, e Hong Kong .HSI, +0,60%, sono in controtendenza sulle speranze per nuove misure per sostenere l'economia cinese dopo che alcuni dati hanno evidenziato inflazione ai minimi da 17 mesi, crescita dell'import più debole e la spesa per consumi che tiene.

Gli analisti dicono che i dati sull'import suggeriscono che gli investimenti stanno rallentando più rapidamente della domanda, sollevando timori per l'andamento futuro dell'economia.

La Cina ha lanciato nel fine settimana un piano di stimolo dell'economia da quasi 600 miliardi di dollari, una mossa che ha fatto salire i mercati e la fiducia dei consumatori.

"Che si parli di risultati societari o di indicatori economici, sono sempre dati negativi", dice Takashi Ushio, capo della divisione strategie di investimento di Marusan Securities.

L'indice regionale MSCI che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS perde lo 0,25%.

A Wall Street, l'indice S&P 500 .SPX ha perso il 2,2% sul calo della domanda del produttore di alluminio Alcoa ( AA.N

L'attività di trading in Asia rimane fiacca con molti investitori in seconda linea, che tentano di capire quanto sarà profonda la recessione economica.