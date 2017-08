BORSE ASIA-PACIFICO - Positive al traino di balzo materie prime

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 334,34 +0,53 247,35 HONG KONG .HSI 18.849,32 +0,34 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.388,20 -0,13 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.567,37 +1,63 4.591,22 SEOUL .KS11 1.419,39 +0,32 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.799,191 -0,61 1.820,80 SYDNEY 4.047,2 +0,57 3.722,30 INDIA .BSESN 15.513,24 +0,31 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 11 giugno (Reuters) - I titoli legati alle materie prime in Asia e la forza del dollaro australiano per il terzo giorno consecutivo stanno dando carburante ai mercati dell'area.

"I prezzi del petrolio continuano la loro marcia verso quota 75 dollari al barile. La nostra stima di una media di 85 dollari al barile per il 2010 sembra possibile e riteniamo che ci sia il rischio di una ulteriore salita nei trimestre a venire", osserva un analista.

Il futures sul brent a Londra ha toccato i massimi da sette mesi a 72,25 dollari a seguito dei dati Usa su una contrazione delle riserve.

Intorno alle 8,20 ora italiana, l'indice regionale Msci che esclude la borsa di Tokyo, sale dello 0,53%.

Piatta Tokyo che non riesce a superare la soglia psicologica di 10.000 punti. Sul listino pesano i timori che un incremento dei tassi di interesse nel mercato dei bond Usa possa mettere a rischio la ripresa dell'economia.

In lieve crescita Hong Kong. In calo i titoli immobiliari sui timori di un rialzo dei tassi di intesse dgeli Stati Uniti. In forte rialzo Taiwan aiutata dal balzo dei titoli dell'acciaio dopo che China Steel ha annunciato che aumenterò i prezzi dei prodotti, facendo salire i titoli del settore sulle attese di un incremento della domanda dalla Cina.

Shanghai perde circa l'1% penalizzata da dati economici contrastati su maggio.

A Sydney la Borsa segna un rialzo di oltre mezzo punto percentuale. A fare da volano i titoli minerari sulle voci di un'offerta cinese su Fortescue Metals. Piatta, infine, l'India penalizzata da prese di profitto.