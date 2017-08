BORSE ASIA-PACIFICO - Panico affonda borse Asia, yen si rafforza

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 9,14 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 253,02 -7,73% 420,30 HONG KONG .HSI 14.420,54 -9,55% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.929,95 -8,27% 3.129,43 TAIWAN .TWII 5.130,71 -1,45% 8.778,39 SEUL .KS11 1.241,47 -4,13% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2.000,572 -3,57% 3.375,407 SYDNEY 3.960,7 -8,34% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 10.321,55 -8,89% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

HONK KONG, 10 ottobre (Reuters) - Seduta dominata dal panico sui listini asiatici che terminano in forte perdita, con Tokyo in calo del 10% circa, mentre sembrano cadere nel vuoto gli sforzi delle autorità di ridare fiducia ai mercati creditizi.

Gli investitori hanno bocciato come tardivo e insufficiente un taglio dei tassi coordinato deciso in settimana dalle principali banche centrali e dalla riunione del G7 che si aprirà in giornata a Washington non sono attesi interventi incisivi.

Continuano intanto a salire i titoli del Tesoro Usa e la divisa nipponica, divenuti beni rifugio nella tempesta che ha spinto l'indice S&P 500 .SPX a un nuovo minimo dei 5 anni in calo del 7,6%. La liquidità resta comunque in testa alle preferenze degli investitori tanto da spingere a vendite anche sui titoli di stato giapponesi.

Appesantiti dal timore di rallentamento della domanda di materie prime in paesi a forte consumo come Stati Uniti e Cina, i prezzi del greggio hanno ripiegato sui minimi da 12 mesi sotto gli 83 dollari a barile.

"E' impossibile stabilire fino a quando la discesa proseguirà e l'analisi tecnica è inutile perché paura e panico dominano i mercati", commenta Jang Huh, managing director di Prudential Asset Management a Seoul.

L'indice Nikkei .N225 ha chiuso in calo del 9,6%, con la flessione giornaliera più brusca dal 1987. Sull'arco della settimana le perdite arrivano al 24%.

Perdite su titoli in portafoglio hanno spinto al fallimento Yamato Life Insurance - assicurazione di medie dimensioni non quotata - scioccando operatori che avevano ritenuto finora le istituzioni niponniche immuni al contagio del virus che ha colpito le banche americane ed europee.

L'indice MSCI Asia Pacifico .MIAPJ0000PUS ha ceduto il 7,7% toccando i minimi dal gennaio 2005, portando al 21% il calo della settimana. L'indice mondiale è sceso al livello più basso dal novembre 2003 .MIWD0000PUS.

La borsa di HONG KONG .HSI ha perso il 9,6% portandosi ai minimi da tre anni circa. All'inizio dell'anno la capitalizzazione delle società incluse nell'indice si è quasi dimezzata. Solo 12 dei 1.088 titoli quotati sul listino avevano segno positivo oggi.

SINGAPORE .FTSTI ha perso oltre il 7% e i dati hanno confermato lo stato di recessione di una delle più ricche economie asiatiche.

A TAIWAN l'indice Taiex .TWII ha chiuso ai minimi da oltre cinque anni, trascinato in basso dai finanziari nonostante il taglio dei tassi d'interesse deciso dalla banca centrale.

Cali inferiori alla media asitatica per l'azionario cinese con SHANGHAI .SSEC in flessione del 3,6% a 2.000,572 punti. Molti analisti ritengono che Pechino voglia mantenere l'indice sopra la soglia dei 2.000 punti e questa convizione ha aiutato Shanghai a limitare le perdite.