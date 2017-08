BORSE ASIA-PACIFICO - Indici misti, brilla ancora Shanghai

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,35 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 236,68 -0,65 247,35 HONG KONG .HSI 13.783,98 +0,11 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 1694,41 +0,72 1.761,56 TAIWAN .TWII 4526,10 +0,70 4.591,22 SEOUL .KS11 1198,87 -0,32 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2265,161 +1,82 1.820,80 SYDNEY 3488,70 -0,57 3.722,30 INDIA .BSESN 9694,78 +1,16 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 10 febbraio (Reuters) - Panorama misto per le borse asiatiche e dell'area Pacifico tra persistenti timori legati al piano Usa per il sistema bancario e un netto calo dell'euro su yen e dollaro sulle notizie stampa - smentite - che la Russia stia per chiedere un rinvio del pagamento del debito.

Il quotidiano finanziario giapponese Nikkei ha scritto che la Russia avvierà trattative con le banche europee e di altri paesi per ritardare il pagamento fino a 400 miliardi di dollari relativi al debito del settore privato. Il governo ha smentito l'indiscrezione stamattina.

Intorno alle 8,30 l'indice regionale MSCI .MIAPJ0000PUS - che esclude il Giappone - perde lo 0,61%, mentre Tokyo .N225 ha chiuso in calo dello 0,29%.

Sale ancora con decisione la borsa di SHANGHAI, in rialzo dell'1,82% grazie a una corsa a fine seduta guidata dal settore minerario e da quello immobiliare.

Positiva anche l'INDIA sulle speculazioni che il governo possa annunciare presto un piano di stimolo alla crescita; bene in particolare i titoli finanziari sulle ipotesi di un prossimo taglio dei tassi.

Il settore finanziario ha sostenuto anche TAIWAN dopo risultati societari positivi, mentre è poco mossa HONG KONG.

Segno meno per SEUL dopo le parole prudenti sulle prospettive dell'economia pronunciate dal ministro delle finanze, in calo SYDNEY, appesantita dai titoli bancari contagiati dall'incertezza che aleggia sul piano Usa per il salvataggio delle banche.