BORSE ASIA-PACIFICO - Indici contrastati, chiusa borsa indiana

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,35 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 231,98 -0,16% 420,30 HONG KONG .HSI 14.764,81 -1,86% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 1.744,26 +5,13% 3.129,43 TAIWAN .TWII 4.472,66 +1,23% 8.778,39 SEUL .KS11 1.105,84 +0,07% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2.037,740 -2,54% 3.375,40 SYDNEY 3.604,30 -0,75% 5.714,4 BOMBAY .BSESN chiusa per festività 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 9 dicembre (Reuters) - Panorama contrastato per le borse dell'area asiatica e del Pacifico dopo la corsa di ieri, mentre si fa più cauto l'ottimismo sui piani dei governi per risanare una situazione economia globale sempre più difficile.

Alle 8,35 l'indice MSCI delle borse asiatiche esclusa quella giapponese .MIAPJ0000PUS cede lo 0,16%, mentre l'indice Nikkei .N225 è salito dello 0,8%. In Giappone è stato rivisto al ribasso il Pil del terzo trimestre e il gigante dell'elettronica Sony ( 6758.T

"Le notizie sui nuovi interventi di supporto dei governi e sui piani di stimolo all'economia fanno bene all'umore del mercato. Ma l'economia vive ancora un pesante rallentamento e vedremo probabilmente altri dati economici negativi", dice Kwak Joong-bo, analista di Hana Daetoo Securities a Seoul. Brilla in Asia la borsa di SINGAPORE, in rialzo di oltre il 5% grazie a finanziari e immobiliari, mentre TAIWAN si accontenta di un rialzo dell'1,23%, che la porta comunque a un massimo di chiusura da una settimana; gli acquisti si sono concentrati in particolare sulle banche sull'onda delle speculazioni di un taglio dei tassi di interesse entro la settimana.