BORSE ASIA-PACIFICO - Indici positivi su dati occupati Australia

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 399,28 +1,14 247,35 HONG KONG .HSI 21.323,54 +0,39 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.636,50 +0,07 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.503,31 -1,38 4.591,22 SEOUL .KS11 1.615,46 +1,09 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC chiusa per festività 1.820,80 SYDNEY 4.768,60 +1,55 3.722,30 INDIA .BSESN 16.926,34 +0,71 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 8 ottobre (Reuters) - Borse asiatiche positive stamani a seguito dei sorprendenti dati positivi sui nuovi posti di lavoro in Australia, che hanno spinto ai massimi da 14 mesi le valute australiane e neozelandesi, mentre l'oro ha toccato un nuovo record a seguito della debolezza del dollaro.

Il dollaro australiano ha superato quota 0,90 dollari, il livello più elevato da agosto 2008 sulla notizia che l'Australia ha creato 40.000 posti di lavoro lo scorso mese a fronte di attese di una flessione di 10.000 posti.

A dare carburante ai mercati anche l'annuncio a sorpresa di un trimestre in utile da parte del gigante Usa dell'alluminio Alcoa ( AA.N

Intorno alle 8,20 ora italiana l'indice regionale MSCI che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS sale dell'1,14%. Tokyo ha chiuso in crescita dello 0,3%.

Bene Hong Kong in salita per la quarta seuduta consecutiva. In controtrend Taiwan che chiude in netto calo, dopo tre sedute positive, penalizzata dalle vendite sul produttore di chip Umc in vista dei dati sulle vendite a settembre.

Positiva Seul aiutata dagli acquisti sulle banche nel giorno delle scadenze delle opzioni. Chiusa anche oggi Shanghai, riprirà domani, corre Sydney sui dati forti sui nuovi occupati in Australia. Positiva, infine, la borsa indiana, grazie ai forti acquisti su Reliance Industries, il gigante dell'energia che ha annunciato l'emissione di un programma di bonus share uno a uno.