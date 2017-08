BORSE ASIA-PACIFICO - In rialzo su sollievo per banche Usa

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 302,97 +1,03 247,35 HONG KONG .HSI 17.008,26 +1,03 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.207,15 +1,29 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.572,87 +0,09 4.591,22 SEOUL .KS11 1.401,08 +0,55 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 2.586,289 -0,20 1.820,80 SYDNEY 3.938,7 +1,85 3.722,30 INDIA .BSESN 12.103,27 +1,26 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 6 maggio (Reuters) - Tendenza generalmente positiva per le borse dell'area Asia-Pacifico, in un panorama in cui i segnali incoraggianti sulla salute delle banche Usa e sullo stato dell'economia globale favoriscono gli acquisti su asset più rischiosi come il petrolio frenando invece gli investimenti rifugio come lo yen.

L'indice regionale MSCI .MIAPJ0000PUS, che esclude il Giappone, guadagna l'1% circa. A Tokyo il Nikkei .N225, dopo tre giorni di chiusura per festività, chiude in rialzo del 4,5%.

SEUL .KS11 archivia la giornata in rialzo dello 0,5%, lasciando sul campo quasi tutti i guadagni intraday appesantita dai gruppi tecnologici più legati all'export, che soffrono del rafforzamento della valuta locale.

Sprint della borsa di SIDNEY che mette a segno un +1,85% guidata dai minerari su segnali positivi dal mercato del lavoro sia in Australia che negli Usa.

In buon rialzo anche altre piazze dell'erea come SINGAPORE .STI e HONG KONG .HSI, dove China Construction Bank ( 0939.HK

Cede invece un po' di terreno SHANGHAI .SSEC per la debolezza degli immobiliari e dei titoli del carbone ma in mattinata aveva toccato un massimo degli ultimi nove mesi.