BORSE ASIA-PACIFICO - Deboli su timori ripresa,cautela per conti

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 382,68 -0,28 247,35 HONG KONG .HSI 20.340,08 -0,17 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.581,47 -0,89 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.437,98 +0,35 4.591,22 SEOUL .KS11 1.606,90 -2,29 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC chiusa per festività 1.820,80 SYDNEY 4.586,700 -0,33 3.722,30 INDIA .BSESN 1.7006,68 -0,75 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 5 ottobre (Reuters) - Indici deboli sulle principali piazze dell'Asia-Pacifico stamani: prevale la cautela dopo che l'ultimo deludente aggiornamento sul mercato del lavoro Usa ha messo ulteriormente in forse una ripresa robusta e in vista della tornata di trimestrali che prende il via questa settimana negli Stati Uniti.

Con SHANGHAI .SSEC chiusa per una festività, intorno alle 8,30 ora italiana l'indice regionale MSCI che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS cede lo 0,3% circa. Tokyo ha terminato ai minimi delle ultime undici settimane e il derivato sul dieci anni giapponese 2JGBv1 ha ritracciato in vista dell'asta di decennali di domani.

In controtendenza TAIWAN .TWII dove Compal Electronics ( 2324.TW 3481.TW

Pesante SEUL .KS11, zavorrata da bancari come Hana Financials ( 086790.KS 005930.KS 0005.HK

Istituti di credito ancora nel mirino delle vendite anche alla borsa australiana: il mercato specula su possibile rialzo dei tassi già domani, prima del previsto.

Sul fronte delle materie prime infine, il greggio CLc1 risale timidamente sopra i 70 dollari al barile negli scambi asiatici.