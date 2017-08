BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in rialzo in attesa Fed

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,45 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 390,14 +1,56 247,35 HONG KONG .HSI 21.671,32 +2,03 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.645,30 +0,91 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.467,04 +1,97 4.591,22 SEOUL .KS11 1.579,93 +1,94 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.128,537 +0,46 1.820,80 SYDNEY 4.540,100 +0,19 3.722,30 INDIA .BSESN 15.765,14 +2,14 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 4 novembre (Reuters) - Seduta positiva per le borse dell'area Asia-Pacifico ma con scambi sottili in attesa della decisione della Fed Usa sui tassi di interesse.

Al termine dei due giorni di politica monetaria la banca centrale Usa confermerà con ogni probabilità i tassi vicino allo zero, sul minimo in cui sono fermi ormai da dicembre, ma qualche incertezza in più riguarda le dichiarazioni conclusive.

Intanto da Wall Street sono arrivate indicazioni contrastanti con lievi rialzi registrati dall'S&P 500 e dal Nasdaq, mentre il Dow Jones ha terminato in territorio negativo.

Sullo sfondo il dollaro perde terrene tornando sotto i massimi di un mese sul paniere delle maggiori valute e il petrolio è sceso per la prima volta in tre giorni e dopo il balzo del 2% di ieri.

Alle 8,45 italiane l'indice regionale MSCI dell'Asia-Pacifico che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS cresce dell'1,56% secondo rialzo nelle ultime otto sessioni di borsa.

Spicca in positivo SEUL .KS11 che mette a segno un vistoso rimbalzo grazie ai guadagni dei bancari sulla scorta dei forti risultati trimestrali di Korean Exchange Bank (KEB).

Dopo due giorni di perdite anche HONG KONG .HSI registra un pronunciato rally di oltre il 2% spinta dagli acquisti dei titoli che avevano perso maggiormente nelle ultime sedute.

TAIWAN .TWII segna il maggior rialzo giornaliero in un mese grazie alla spinta dei titoli immobiliari che beneficiano della notizia che il governo non aumenterà le tasse sulla proprietà nel breve termine.

Acquisti anche sulla borsa indiana .BSESN spinta dalla dichairazioni del ministro delle finanze secondo cui gli stimoli fiscali saranno mantenuti.