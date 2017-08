BORSE ASIA-PACIFICO - Indici misti su prese profitto dopo rally

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,45 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 367,79 +0,03 247,35 HONG KONG .HSI 20.776,87 -0,23 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.669,44 -0,45 1.761,56 TAIWAN .TWII 6.955,87 -1,43 4.591,22 SEOUL .KS11 1.566,37 +0,09 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.467,879 +0,15 1.820,80 SYDNEY 4.309,3 +1,08 3.722,30 INDIA .BSESN 15.906,11 -0,13 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 4 agosto (Reuters) - Seduta mista per le borse dell'area Asia-Pacifico, che negli scambi di oggi hanno toccato i massimi da 11 mesi, sulla scia della speranza che la ripresa economica stia prendendo piede negli Usa. Molti investitori hanno però effettuato prese di profitto dopo il rally dei giorni scorsi.

Anche i risultati trimestrali hanno ispirato l'ottimismo. HSBC ( 0005.HK HSBA.L

Intorno alle 8,45 l'indice MSCI .MIAPJOOOOPUS, che esclude il Giappone, è in rialzo dello 0,03%. La borsa di Tokyo ha concluso con il Nikkei .N225 in progresso dello 0,22%, al massimo da 10 mesi.

Tra le piazze cinesi con SHANGHAI guadagna 0,10% dopo aver toccato nel corso della giornata il massimo intraday da 14 mesi; in calo le linee aeree e gli energetici.

HONG KONG cede lo 0,23%, sulle prese di beneficio di molti investitori dopo il rally dei giorni scorsi. Bene HSBC ( 0005.HK

SEOUL conclude la seduta in progresso dello 0,09%, con il settore auto in espansione, ma banche tra cui Woori Finance Holdings 053000.KS in ribasso.

TAIWAN ha concluso in riabasso dell'1,43%, al minimo da 3 settimane, con gli investitori che hanno venduto titoli tech, come Mediatek 2545.T che ha concluso a -4,46%.