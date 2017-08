BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in rialzo, aiutano dati Cina

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,45 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 365,09 +0,66 247,35 HONG KONG .HSI 20.667,58 +0,47 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.657,06 -0,08 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.056,71 -0,3 4.591,22 SEOUL .KS11 1.564,98 +0,49 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.458,138 +1,36 1.820,80 SYDNEY 4.263,4 +0,46 3.722,30 INDIA .BSESN 15.654,33 -0,09 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 3 luglio (Reuters) - Seduta in rialzo per le borse dell'area Asia-Pacifico, anche se gli investitori sembrano più cauti, in attesa di importanti risultati societari che verranno diffusi in settimana.

Occhi puntati in particolare sui dati trimestrali di importanti banche europee come HSBC ( HSBA.L BARC.L PG.N CSCO.O BMWG.DE

L'ondata di risultati positivi è destinata a continare, secondo Bob Parker, vice presidente del ramo asset management di Credit Suisse, e farà proseguire il rally almeno per un po'.

Intorno alle 8,45 l'indice MSCI .MIAPJOOOOPUS, che esclude il Giappone, è in rialzo dello 0,66%. La borsa di Tokyo ha concluso la seduta contrastata, con il Nikkei .225 in leggero ribasso a -0,04% e il Topix .TOPX in progresso dello 0,77%.

Vivaci le piazze cinesi con SHANGHAI in progresso dell'1,38% sostenuta da titoli legati all'acciaio e dagli energetici; HONG KONG guadagna lo 0,73% a 20.670 punti, dopo aver toccato prima il massimo da 11 mesi sopra i 20.786 punti, aiutata da minerari ed energetici e da buoni dati relativi all'indice Pmi di luglio, al massimo da un anno.

SEOUL conclude la seduta in progresso dello 0,48%, con il settore auto in forte crescita, con Hunday ( 005380.KS

In rialzo dello 0,4% la borsa INDIANA, sulla scia di buoni risultati societari. Bene i titoli telco come Bharti Airtel ( BRTI.BO RELI.BO

Bene anche SYDNEY, che ha concluso la seduta in rialzo dello 0,5%, sostenuta dalle banche che hanno volato dopo gli upgrade da parte dei broker.