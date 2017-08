BORSE ASIA-PACIFICO- Indici in calo, bene Shanghai, chiusa Tokyo

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 385,34 -0,93 247,35 HONG KONG .HSI 21.308,76 -1,44 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.635,92 -0,36 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.322,93 -0,17 4.591,22 SEOUL .KS11 1.549,92 -0,59 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.114,227 +1,22 1.820,80 SYDNEY 4.531,500 -0,20 3.722,30 INDIA .BSESN 15.848,06 -0,29 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 3 novembre (Reuters) - Pioggia di ribassi tra le borse dell'area Asia-Pacifico, dove spicca per contrasto il deciso rialzo di Shanghai, mentre la borsa di Tokyo è chiusa per festività; riprenderà regolarmente a trattare domani.

Domina un clima di prudenza in vista delle decisioni di politica monetaria, più avanti in settimana, di alcune importanti banche centrali. Intanto perde quota il dollaro, mentre l'oro si muove vicino a massimi storici.

Alle 8,15 italiane l'indice regionale MSCI dell'Asia-Pacifico che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS cede lo 0,83%.

Chiude sui massimi da quasi tre mesi SHANGHAI, in rialzo dell'1,2%, spinta dall'ottimismo per le prospettive di crescita dell'economia alimentato da un incremento dei prestiti bancari. Debole per contro HONG KONG, colpita dalle prese di beneficio.

Torna in negativo la borsa indiana, brevemente passata al segno più grazie al balzo di ICICI Bank ( ICBK.BO LART.BO

Modesto ribasso per SEOUL, trainato da tecnologici e bancari, lieve calo per TAIWAN sotto il peso delle prese di profitto.

Segno meno anche per SYDNEY dopo che la banca centrale australiana ha alzato di tassi dello 0,25%, in linea con le attese.