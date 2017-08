BORSE ASIA-PACIFICO - Indici ancora in calo, rimbalza Taiwan

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,40 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 321,43 -0,85% 420,30 HONG KONG .HSI 17.873,13 -1,86% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 2.313,77 -2,11% 3.129,43 TAIWAN .TWII 5.742,23 +0,68% 8.778,39 SEUL .KS11 CHIUSA PER FESTIVITA' 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC CHIUSA PER FESTIVITA' 3.375,407 SYDNEY 4.695,4 -1,38% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 12.874,52 -1,39% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 3 ottobre (Reuters) - Scendono ancora le borse asiatiche, con la sola eccezione di Taiwan, sui crescenti timori per le prospettive dell'economia e sulla scia del nuovo scivolone di Wall Street.

Il petrolio è in calo e lo yen ha toccato un massimo da due anni contro il dollaro mentre cresce la paura che il piano di salvataggio Usa, che ancora attende il sì della Camera, possa non essere sufficiente a salvare il mondo dalla recessione.

Alle 8,40 l'inidice MSCI .MIAPJ0000PUS, che registra le borse dell'area Asia-Pacifico esclusa Tokyo, segna un calo dello 0,85%, mentre il Nikkei ha chiuso in ribasso di quasi il 2% rinnovando minimi triennali.

Ribassi di circa il 2% per HONG KONG, appesantita in particolare dal comparto energetico, e per SINGAPORE, dove le vendite si sono concentrate su banche e immobiliari.

Rimbalza TAIWAN grazie al recupero dei tecnologici; secondo gli analisti, fondi pubblici hanno comprato i titoli più rilevanti dell'indice per sostenere il mercato.

Chiuse per festività SEUL e SHANGHAI.