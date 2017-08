BORSE ASIA-PACIFICO - Colpite da realizzi su timori per economia

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,25 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 384,88 -1,72 247,35 HONG KONG .HSI 20.469,29 -2,32 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.613,14 -1,67 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.411,88 -1,77 4.591,22 SEOUL .KS11 chiusa -- 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC chiusa -- 1.820,80 SYDNEY 4.601,70 -2,11 3.722,30 INDIA .BSESN chiusa -- 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 2 ottobre (Reuters) - Sfilza di rossi oggi per le borse del sud est asiatico che seguono la scia di Wall Street e di Tokyo e si lasciano contagiare dai timori sulla ripresa, mentre si aspettano per oggi i dati cruciali sulla disoccupazione americana.

Sul piano dei cambi forte il dollaro contro le valute a più alto rendimento, su cui scatta qualche presa di profitto. Il greggio CLc1 cede l'1% circa verso i 70 dollari al barile mentre l'oro è stabile sui 1.000 dollari l'oncia.

Alle 8,25 l'indice MSCI che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS cede l'1,8%. SHANGHAI, BOMBAY e SEUL sono chiuse per festività.

Cede più del 2% SYDNEY, trainata al ribasso dai titoli legati alle materie prime come BHP Billiton e Rio Tinto. Realizzi anche sulle banche.

Ad HONG KONG la Glorious Property non ha incassato il successo sperato al giorno di debutto in borsa, ma la giornata è stata fiacca per tutti. "I dati macro Usa diffusi ieri hanno deluso, da lì è partita la spirale negativa", spiega un esperto della DBS Vickers.

TAIWAN mette a segno il peggior calo da 7 settimane, con Tsmc ancora presa di mira dai realizzi.