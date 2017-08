BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in calo, pesano dati Usa

-------------------------------------------------------------- INDICE ORE 9,00 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 411,37 -1,32% 420,30 HONG KONG .HSI 22.397,74 -1,48% 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI 2.897,99 -1,07% 3.129,43 TAIWAN .TWII 7.002,54 -0,31% 8.778,39 SEUL .KS11 1.573,77 -1,13% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC 2.795,175 +0,72% 3.375,407 SYDNEY 4.904,0 -1,47% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 14.296,36 -0,41% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 1 agosto (Reuters) - Le piazze finanziarie della regione Asia-Pacifico si muovono in territorio negativo, depresse dai brutti dati dell'economia americana e dalle previsioni delle banche giapponesi peggiori delle attese.

Le borse sono in calo mentre salgono i bond, considerati beni rifugio, mentre il petrolio scende ancora.

Un aumento inatteso nelle richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa, una crescita del Pil peggiore delle attese e una revisone shock dei dati che mostrano l'economia Usa in contrazione nel trimestre finale del 2008 hanno influenzato il dollaro, i prezzi del petrolio e la speranza per una ripresa rapida. Tre dati non brillanti a cui si aggiunge l'annuncio dei risulati trimestrali di Exxon Mobil ( XOM.N

Le principali piazze dell'area Asia-Pacifico hanno seguito gli andamenti negativi di Wall Street, influenzate anche dalla borsa di Tokyo in calo sulla scia dei finanziari. L'intero settore è stato trascinato dai colossi bancari Mizuho e MFS, che hanno pubblicato risultati trimestrali peggiori delle attese.

Il petrolio è sceso dello 0,7% a 123,25 dollari al barile negli scambi asaitici, dopo essere sceso ieri di oltre il 2%, mentre i dati diffusi ieri dagli Usa hanno riacceso il timore di una possibile contrazione della domanda.

Intorno alle 9,00 l'indice MSCI dell'area Asia-Pacifico, fatta eccezione del Giappone .MIAPJ0000PUS cede intorno all'1,3%.

Negative tutte le piazze finanziarie della regione ad eccezione di SHANGHAI che guadagna intorno all'1,6% dopo che il presidente Hu Jintao ha dichiarato che la politica economica cinese si sta orientando verso un sostegno della crescita economica.

HONG KONG, SINGAPORE e BOMBAY cedono tutte tra lo 0,4% e l'1,4% e SEUL chiude in calo dell'1,36%, con Hyundai ( 005380.KS