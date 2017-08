BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in ordine sparso, forte Sidney

---------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,20 VAR% CHIUSURA 2007 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 328,72 +1,76% 420,30 HONG KONG .HSI CHIUSA PER FESTIVITA' 22.554,36 SINGAPORE .FTSTI CHIUSA PER FESTIVITA' 3.129,43 TAIWAN .TWII 5.764,01 +0,78% 8.778,39 SEUL .KS11 1.439,67 -0,58% 1.825,23 SHANGHAI COMP .SSEC CHIUSA PER FESTIVITA' 3.375,407 SYDNEY 4.794,6 +4,22% 5.714,4 BOMBAY .BSESN 12.753,05 -0,83% 16.275,59 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 1 ottobre (Reuters) - Borse dell'area Asia-Pacifico in ordine sparso, con alcune piazze che tentano il rimbalzo sulla speranza che una qualche forma del piano di salvataggio Usa superi l'esame del Senato.

Sembra che sui mercati stia tornando l'avversione al rischio, mentre si apre l'ultimo trimestre dell'anno, come dimostra il recupero del rendimento del T-Bond a un mese salito di 17 punti base all'1,75%.

Dopo aver toccato brevemente i minimi di quattro mesi contro yen ieri, il dollaro sta recuperando sull'attesa di un rilancio dell'economia americana dall'approvazione del piano di salvataggio. Euro debole contro il biglietto verde dello 0,1% dopo aver perso nella notte due punti percentuali.

L'indice regionale MSCI - che esclude Tokyo - poco prima delle 8,30 sale dell'1,76%.

Con alcune borse dell'area chiuse per festività, si mette in evidenza SYDNEY, in rialzo di oltre il 4%, sostenuta dai minerari come BHP Billiton ( BHP.AX RIO.AX

Denaro anche a TAIWAN con i tecnologici come il chip TSMC ( 2330.TW

Debolezza invece a BOMBAY dove sembrano prevalere le incertezze sulla crisi finanziaria globale.