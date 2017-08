BORSE ASIA-PACIFICO - Positive grazie a dati macro cinesi

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 407,77 +0,50 247,35 HONG KONG .HSI 21.837,93 +0,65 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.790,50 +0,31 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.795,07 +1,53 4.591,22 SEOUL .KS11 1.656,90 +0,25 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.247,318 -0,21 1.820,80 SYDNEY 4.635,227 +0,62 3.722,30 INDIA .BSESN 17.098,50 -0,55 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 11 dicembre (Reuters) - Seduta positiva per le borse dell'area Asia-Pacifico, con le sole eccezioni di Shanghai e India, aiutate da una serie di dati positivi che confermano la veloce ripresa dell'economia cinese.

Intorno alle 8,30 l'indice regionale MSCI, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS, sale dello 0,5%, mentre a Tokyo l'indice Nikkei ha guadagnato il 2,5%, aiutato dal ritracciamento dello yen.

La Cina ha registrato a novembre un incremento della produzione industriale del 19,2%, massimo da giugno 2007, mentre le importazioni sono aumentate del 26,7%, registrando il primo rialzo in 13 mesi; invece l'export ha un po' deluso con un calo dell'1,2%.

I segnali di forte ripresa della terza economia del mondo ha contagiato molti paesi vicini, mentre ha finito per chiudere in lieve calo proprio SHANGHAI, appesantita dalla forte offerta di titoli. HONG KONG invece ha tratto spunto dai dati macro per rimbalzare dopo una serie di ribassi.

Vivace TAIWAN, spinta dai titoli tecnologici dopo che il produttore di chip TSMC ( 2330.TW

Rimbalzo per SYNDNEY, in recupero da cinque sedute consecutive di ribassi, positiva SEOUL sostenuta in particolare dal settore siderurgico.

Segno meno per la borsa INDIANA, girata in negativo nel finale sulla delusione per i dati sulla produzione industriale di ottobre (+10,3%, in linea con le previsioni), che il mercato sperava superiori alle attese.