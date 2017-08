BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in calo, tengono Seoul e Taiwan

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,40 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 405,45 -0,79 247,35 HONG KONG .HSI 21.770,90 -1,28 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.796,76 -0,31 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.797,42 +0,37 4.591,22 SEOUL .KS11 1.634,17 +0,39 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.239,568 -1,73 1.820,80 SYDNEY 4.637,893 -0,70 3.722,30 INDIA .BSESN 17.122,36 -0,62 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 9 dicembre (Reuters) - Seduta debole per le borse dell'area Asia-Pacifico, con l'eccezione di Taiwan e Seoul, in un movimento di ritorno ad asset sicuri dopo l'ultimo scossone finanziario con il downgrade del debito della Grecia e dopo qualche notizia deludente dalle corporate americane.

Alcuni tagli di rating su società pubbliche del Dubai da parte di Moody's hanno contribuito ad alimentare il nervosismo sui mercati.

Intorno alle 8,40 l'indice regionale MSCI, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS, cede lo 0,8%, mentre a Tokyo l'indice Nikkei ha perso l'1,34%, complice una revisione al ribasso più ampia del previsto del Pil del terzo trimestre e il rialzo dello yen.

Netto calo per le borse cinesi di SHANGHAI e HONG KONG, penalizzate dai timori di un eccesso di offerta di titoli e di possibili raccolte di capitali da parte delle banche.

Segno meno anche per SYDNEY, appesantita in particolare dal settore minerario dopo che il rimbalzo del dollaro Usa sui timori legati ai problemi di Dubai e Grecia ha penalizzato i prezzi dei metalli.

In lieve rialzo, invece, SEOUL con tecnologici e auto grazie al ritorno sul mercato degli investitori istituzionali; chiusura positiva anche per TAIWAN, spinta dai guadagni delle grandi società tecnologiche con prospettive di utili in crescita.