BORSE ASIA-PACIFICO-Fiacche dopo Bernanke, deboli Shanghai, HK

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 9,00 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 408,61 -0,39 247,35 HONG KONG .HSI 22.087,71 -1,06 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.797,48 +0,02 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.768,71 -0,09 4.591,22 SEOUL .KS11 1.627,78 -0,3 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.296,664 -1,06 1.820,80 SYDNEY 4.670,646 -0,12 3.722,30 INDIA .BSESN 16.975,10 -0,05 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 8 dicembre (Reuters) - Indici fiacchi stamani sulle principali piazze dell'Asia-Pacifico: gli investitori riprendono fiato dopo il rialzo delle ultime sedute, riflettendo sui commenti del presidente della Federal Reserve Ben Bernanke.

Definendo la ripresa Usa ancora fragile, Bernanke ha fatto slittare la prospettiva di una stretta monetaria indebolendo i corsi del dollaro.

Gli indici asiatici recuperano tuttavia dai minimi di seduta grazie al rientro di timori sull'avvio di un ciclo restrittivo, anche se permane la preoccupazione sullo stato di salute della prima economia mondiale e primo mercato per le esportazioni.

Intorno alle 9,00 l'indice regionale MSCI, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS, arretra dello 0,4%, mentre a Tokyo, l'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni in calo dello 0,27%, interrompendo un rally durato sei giorni.