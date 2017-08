BORSE ASIA-PACIFICO - Indici in forte calo su timori crisi Dubai

--------------------------------------------------------------- INDICE ORE 8,30 VAR% CHIUSURA 2008 MS A-P exJ .MIAPJ0000PUS 389,58 -4,11 247,35 HONG KONG .HSI 21.144,42 -4,79 14.387,48 SINGAPORE .FTSTI 2.762,22 -1,1 1.761,56 TAIWAN .TWII 7.490,91 -3,21 4.591,22 SEOUL .KS11 1.524,50 -4,69 1.124,47 SHANGHAI COMP .SSEC 3.096,265 -2,36 1.820,80 SYDNEY 4.572,067 -2,90 3.722,30 INDIA .BSESN 16.287,30 -3,35 9.647,31 ----------------------------------------------------------------

MILANO, 27 novembre (Reuters) - Giornata pesante per le borse dell'area Asia-Pacifico colpite dall'onda d'urto del terremoto finanziario del Dubai, che ha affossato i titoli bancari e ha spinto lo yen sui massimi da 14 anni sul dollaro in un clima di forte avversione al rischio tra gli investitori.

Qualche trader parla di "reazione esagerata" dei mercati asiatici, particolarmente nervosi per i timori su come si muoverà Wall Street oggi dopo che ieri è rimasta chiusa per il Thanksgiving Day.

Intorno alle 8,30 l'indice regionale MSCI, che esclude il Giappone .MIAPJ0000PUS, cede il 4,11%; l'indice di Tokyo Nikkei .N225 ha lasciato sul terreno il 3,3%.

Calo di quasi il 5% per HONG KONG, con il gigante bancario HSBC ( 0005.HK

Ribasso simile anche per SEOUL, scesa sui minimi di chiusura da quattro mesi. Il rischio default del Dubai ha innescato forti vendite sui gruppi finanziari e di costruzioni come KB Financial Group ( 105560.KS

Scendono di oltre il 3% TAIWAN, anch'essa appesantita dai finanziari come Cathay Financial ( 2882.TW

