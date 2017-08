Dollaro scivola a New York mentre cresce ottimismo

NEW YORK, 30 ottobre (Reuters) - Il dollaro, che aveva accelerato contro lo yen dopo i dati sul Pil americano risultati migliori delle attese, verso le 14,40 si indebolisce contro le principali valute.

"Il dato sul Pil Usa è stato negativo ma non orrendo, meglio di quello che ci aspettavamo. A questo punto qualsiasi numero che non sia disastroso è considerato positivo per gli asset rischiosi e negativo per dollaro e yen", dice Boris Schlossberg della GFT Forex di New York.

L'analista è scettico sulla sostenibilità del rally delle borse e delle valute ad alto rendimento come l'euro, la sterlina e il dollaro australiano.

"Queste monete hanno visto un forte rally innescato da ricoperture di posizioni corte negli ultimi giorni contro il dollaro e non so quanto ancora potranno salire. C'è una forte resistenza a 1,32 euro/dollari", conclude.

ORE 15,30 CHIUSURA USA EURO/DOLLARO EUR= 1,2967/69 1,2962 DOLLARO/YEN JPY= 98,55/58 97,40 EURO/YEN EURJPY= 127,79/81 126,29 EURO/STERLINA EURGBP= 0,7905/08 0,7900 ORO SPOT XAU= 754,50/7,00 754,30/58,30