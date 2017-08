Dollaro si rafforza ancora contro yen, investitori aspettano

NEW YORK, 30 settembre (Reuters) - Il dollaro si rafforza ulteriormente contro yen anche sulla piazza newyorkese, in un mercato che spera comunque in una accordo sul piano Usa di salvataggio da 700 miliardi, bocciato sonoramente ieri dal Congresso.

Si attenua l'avversione al rischio, mentre circolano le voci secondo cui il Congresso raggiungerà una qualche forma di accordo entro la fine della settimana. Monta anche la speculazione che vede le banche centrali propense a tagliare i tassi di intersse.

I futures sugli indici azionari Usa suggeriicono un rimbalzo dopo il tonfo di Wall Street di ieri, il peggior calo in una sola seduta dal 1987.

Gli scambi continuano comunque a essere dominati da elevata volatilità, rendendo difficile per le valute imboccare una chiara direzione.

"Ognuno sta con le mani in mano, nessuno vuole essere coinvolto, simile la situazione nel mercato del credito dove non c'è avversione al rischio", commenta Ron Simpson di Action Economics.

ORE 15,15 CHIUSURA USA

EURO/DOLLARO EUR= 1,4265/68 1,4416

DOLLARO/YEN JPY= 105,19/25 104,01

EURO/YEN EURJPY= 150,00/05 149,95

EURO/STERLINA EURGBP= 0,7882/86 0,7988

ORO S-OT XAU= 884,50/6,50 903,25/9,25