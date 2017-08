Dollaro in recupero, mercato segue dibattito su valuta riserva

TOKYO, 29 giugno (Reuters) - Dollaro in recupero dopo lo scivolone con cui ha concluso la scorsa settimana in scia al nuovo appello della Cina per una valuta di riserva sovranazionale.

La banca centrale cinese non ha menzionato il dollaro ma ha affermato venerdì che la dominanza di un'unica valuta è un grave difetto del sistema monetario internazionale.

"Il mercato guarda con prudenza alla possibilità che la Cina continui a fare commenti sulla valuta di riserva. Se lo farà, ciò probabilmente inizierà ad avere più impatto sul mercato. Al momento tuttavia la gente pensa che sia improbabile che la Cina nell'immediato modifichi la sua politica alla luce delle dimensioni delle sue riserve denominate in dollari Usa", commenta Minoru Shioiri di Mitsubishi Ufj.

Alle 8,35 l'euro perde mezzo punto percentuale nei confronti del dollaro EUR= a 1,3989/90 da 1,4063.

Avanza di 0,2% circa il dollaro/yen JPY= a 95,39/42 da 95,25 dell'ultima chiusura.

In calo invece l'euro/yen EURJPY= che perde lo 0,4% circa a 133,39/43.