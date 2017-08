Valute consolidano dopo calo yen e rimbalzo euro su dlr ieri

LONDRA, 28 ottobre (Reuters) - Il mercato valutario consolida le posizioni stamane dopo i bruschi movimenti di ieri pomeriggio che hanno visto una forte flessione dello yen nei confronti del dollaro e un rimbalzo della divisa unica europea sempre contro la divisa Usa.

I movimenti di ieri sono stati innescati dalla speculazione che la Banca del Giappone possa tagliare i tassi venerdì prossimo per sostenere l'economia nazionale. Questa possibilità non era stata presa in considerazione finora dai mercati.

Dopo il brusco calo dello yen, la divisa giapponese ha segnato un lieve recupero e, intorno alle 10 italiane, il dollaro passa di mano poco sotto 98 yen rispetto a una chiusura ieri a New York a 98,65.

Euro/dollaro oltre 1,27, sui livelli di ieri al termine della seduta Usa, ma in rialzo rispetto a quota 1,25 di ieri nella mattinata europea. Euro/yen intorno al livello di 124 dopo lo scivolone dei giorni scorsi al di sotto di 119.

Stasera alle 19,15 atteso l'esito della riunione del Fomc Fed che dovrebbe tagliare i tassi di almeno 50 centesimi.

ORE 10,00 CHIUSURA USA EURO/DOLLARO EUR= 1,2769/71 1,2764 DOLLARO/YEN JPY= 97,38/42 98,65 EURO/YEN EURJPY= 124,30/32 125,96 EURO/STERLINA EURGBP= 0,7953/56 0,7984 ORO SPOT XAU= 749,50/2,00 744,30/47,30