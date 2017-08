Dollaro in calo su notizie tagli greggio Russia, weekend lungo

TOKYO (Reuters) - Il dollaro sul finire della seduta asiatica è in calo nei confronti del basket con le principali valute.

A far pressione sulla valuta Usa sono i timori che la Russia possa tagliare l'offerta di greggio all'Europa Occidentale, il che farebbe salire il prezzo del greggio. I dealer inoltre dicono che il biglietto verde potrebbe subire ulteriori vendite a seguito dell'aggiustamento di posizioni in vista del lungo week end Usa, con la chiusura lunedì per la Festa del lavoro.

L'euro attorno alle ore 8,00 italiane quota 1,4745/48 dollari in rialzo dalla chiusura Usa ieri di 1,4699 dollari, mantenendo comunque un calo di circa il 5,5% nell'ultimo mese contro il biglietto verde.

Il dollaro contro yen è a 109,07/09 yen da 109,46 yen della chiusura di ieri. Mentre l'euro contro yen è a 160,86/90 yen da 160,85 yen ieri.